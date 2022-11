Katherine Kelly Lang | chi è l’ex marito Alex D’Andrea | età | origini | carriera | figli

(Di sabato 5 novembre 2022) Chi di noi non conosce? Lei è famosissima in Italia, un paese che lei stessa ha dichiarato di portare nel cuore sin da sempre. Per chi ancora non avesse acceso nessuna lampadina davanti a questo nome, ovviamente, stiamo parlando dell’attrice della soap pomeridiana più famosa di sempre, ”Beautiful”, colei che impersonifica la sempiterna e intramontabile bellezza di Brooke Logan. Verissimo, anticipazioni 5 e 6 novembre 2022: chi sono gli ospiti di oggi e domani Chi èdi Brooke Logan Oggi la famosa attrice ha trovato finalmente la felicità suggellata da un matrimonio insieme al giovane Dominique Zoida, ma alle spalle ne ha altri due di matrimoni, il secondo dei quali con un noto regista italiano. Non ci credete? Continuate a leggere l’articolo per scoprire chi ...

Vediamo quali saranno gli ospiti del 5 e 6 novembre 2022: Sabato A Verissimo una delle protagoniste più longeve e amate della soap di Canale 5 "Beautiful": Katherine Kelly Lang, ossia la mitica Brooke Logan. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 5 e domenica 6 novembre 2022. In studio ci saranno Katherine Kelly Lang, l'iconica Brooke Logan della soap americana Beautiful, poi Wanda Nara parlerà per la prima volta dell'addio a Mauro Icardi.