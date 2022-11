Inter | Inzaghi sorride | riecco Brozovic

Domenica sera, inoltre,andrà a caccia di un posto nella storia dell': solo Helenio Herrera infatti, in ben tre occasioni, è riuscito a vincere in casa della Juventus per due stagioni ...E' uno degli intoccabili di Simone. Dal Milan all', un addio complicato per Calhanoglu Hakan Calhanoglu ©LaPresseHakan Calhanoglu una volta messo piede alla Pinetina ha conquistato il ...L’ex difensore, a Bobo TV, ha criticato con forza la Juventus, eliminata già nella fase a gironi della Champions League mettendo nel suo ...Per l’Inter sono quattro le vittorie consecutive in campionato, tutte arrivate segnando almeno due reti: è da gennaio 2022 che i nerazzurri non ne ottengono almeno cinque nello ...