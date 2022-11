Ginnastica artistica | Mondiali 2022 | Finali di Specialità | startlist e ordini di rotazione Nicola Bartolini 3° al corpo libero

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022)si esibirà per terzo nella Finale aldeidi. Il sardo si presenterà sulla pedana di Liverpool per difendere il titolo iridato conquistato lo scorso anno a Kitakyushu. Il Campione del Mondo uscente ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con l’ottavo punteggio del turno preliminare, ma oggi si ripartirà da zero e l’azzurro ha tutte le carte in regola per regalare nuovamente un grande spettacolo. La concorrenza sarà spietata. Il giapponese Daiki Hashimoto (ieri trionfatore nel concorso generale individuale), il filippino Carlos Yulo (già iridato in questa), il micidiale cinese Bohen Zhang (ieri secondo nell’all-around), l’estroso britannico Giarnni ...