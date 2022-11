Genoa | 777 Partners | «Vogliamo migliorare i risultati di campo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 novembre 2022) 777, holding proprietaria del, ha pubblicato un comunicato ufficiale per parlare del futuro del club 777, holding proprietaria del, ha pubblicato sul suo sito un comunicato ufficiale per chiarire il futuro del club. COMUNICATO – Fondato nel 1893, ilCricket and Football Club è la squadra più antica d’Italia. 777ha avuto l’onore di prenderne l’amministrazione nel maggio 2021. Abbiamo assunto tale responsabilità con in testa il nostro orizzonte di “permanent capital” (una cosiddetta PCV, permanent capital vehicle, è un’entità giuridica creata per raccogliere e gestire capitale permanente, riporta pianeta1893.net), e per questo intendiamo sviluppare ilsu più generazioni. 777 ...