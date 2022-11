Federico Fashion Style crolla a Verissimo sull' ex moglie | «Eravamo d' accordo»

(Di sabato 5 novembre 2022) L'ha definito "particolare" l'amore cheha vissuto con Letizia Porcu. I due sono stati insieme per 17 anni e un paio di settimane fa hanno deciso di interrompere la relazione, mettendo sempre al primo posto il bene della piccola Sophie. Il parrucchiere della tv è stato intervistato adove si è raccontato a cuore aperto a Silvia Toffanin: "Sto passando un momento un po' difficile, inaspettato. Anche perché immaginavo che prima o poi potesse succedere. Me lo aspettavo, era un po' di tempo che le cose non andavano più, anche se io ci ho sempre tenuto tanto alla nostra storia".e Letizia Porcu: perché si sono lasciati davvero? Cosa è successo davvero alla coppia? Perchè si sono detti addio? La realtà, almeno per il ...

A Verissimo , Silvia Toffanin ha intervistatoLauri , in arteStyle . Il parrucchiere delle star ha rivelato il suo grande dolore per la fine della relazione con la moglie Letizia , madre della figlia Sophie .Lauri: "L'ho scoperto dai ...Style , al secoloLauri, è sbarcato nel salotto di Verissimo per parlare della separazione dalla compagna Letizia Porcu. I due sono stati assieme per 17 anni ed hanno avuto ...Il dolore di Federico Lauri per la fine della sua storia con Letizia dopo 17 anni: "Sento un vuoto, lei sarà per sempre nel mio cuore" ...A Verissimo Federico Lauri per la prima volta parla della fine della storia con Letizia: le lacrime di Federico Fashion Style ...