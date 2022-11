Evento senza autorizzazione | gestore di una discoteca denunciato

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPollena Trocchia (Na) – Poco dopo la mezzanotte a Pollena Trocchia (Napoli) i carabinieri hanno controllato unadi via Garibaldi dove era in corso uncon circa 250/300 persone nonostante la mancanza delle autorizzazioni necessarie. Ildellaè statoper apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. L’imprenditore non aveva rispettato i requisiti strutturali per salvaguardare l’incolumità pubblica. I militari,problemi dal punto divista dell’ordine pubblico, hanno interrotto la serata. Laera già stata sanzionata lo scorso 31 ottobre, anche in quella circostanza ildel locale aveva organizzato unalcuna ...

Agenzia ANSA

