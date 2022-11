(Di sabato 5 novembre 2022) All'Allianz Stadium saranno seduti vicini. Perché Andrea, padrone di casa, non si perderà per nessun motivo il derby d'Italia e perché (a oggi) Stevenha manifestato la sua intenzione di ...

La Gazzetta dello Sport

Tra Agnelli e Zhang ci sono stima ede di sicuro domani sera si intratterranno a parlare prima della partita. (none) Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...Non sentiamo la, mi piace il rispetto e l'che Pecco ha con Fabio'. Gubellini: 'Dobbiamo fare la pole e vincere, l'idea è quella...' ' Fabio è partito bene, il passo è buono - ... Amicizia, rivalità, progetti, Superlega: Agnelli contro Zhang non è una sfida qualunque