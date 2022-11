Spalletti | ' Con l' Atalanta come col Liverpool Ma abbiamo la forza per partite difficili'

Commenta per primo Torna l'appuntamentole Top 5 news di Calciomercato.com . Focus sulle mosse di Milan, Juve e Inter in vista della prossima giornata di Serie A. Poi spazio al futuro dial Napoli e le novità su Messi .Rispetto Lopensiero è rivolto in tal senso anche al prossimo sorteggio internazionale. ... Anche lì c'è uno stadio bello, una squadrauna struttura di gioco importante e un allenatore ...Chi in rosa è il più simile a Lobotka per caratteristiche E' stata rivolta anche questa domanda a Spalletti intervenuto oggi in conferenza stampa ...VERSO ATALANTA-NAPOLI Il tecnico alla vigilia della trasferta di Bergamo che può mandare gli azzurri in fuga: "Un test che somiglia molto a quello con il Liverpool"… Leggi ...