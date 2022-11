Sant’Antimo | scoperto negozio per riparazione elettrodomestici abusivo | denunce e sequestri

(Di venerdì 4 novembre 2022) Raffica di controlli a, in provincia di Napoli, eseguiti dai Carabinieri della locale tenenza insieme ai militari della stazione forestale, nell’ambito di un servizio a largo raggio volto alla sicurezza ambientale del territorio. Durante le operazioni è stato denunciato un 46enne di Quarto sorpreso a bordo della sua Ape Car mentre trasportava, senza alcuna autorizzazione, due L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fanpage.it

L'antimafia hache un panetto di cocaina da un chilo ... Mugnano ed Arzano: AMATO - PAGANO, Casandrino e Grumo ...Arrestato un 51enne incensurato di: i militari, con il supporto delle unità cinofile, hanno90 pacchi di cocaina nascosti in una lavastoviglie ancora imballata custodita in ... Comunali 2022, a Sant'Antimo nasconde in casa tessere elettorali intestate ad altri: denunciato