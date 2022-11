Russia | il discorso quasi-mistico di Medvedev | «Combattiamo contro Satana | i nostri vecchi amici ci hanno abbandonato»

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 novembre 2022) «Abbiamo l’opportunità di mandare tutti i nemici nella Geenna infuocata, ma questo non è il nostro compito. Ascoltiamo le parole del Creatore neicuori e obbediamo. Queste parole ci danno uno scopo sacro. L’obiettivo è fermare il comandante supremo dell’inferno, non importa il nome che usa:, Lucifero o Iblis». Questo ha scritto l’ex presidente dellaDmitry, in un messaggio su Telegram in occasione della Giornata dell’unità nazionale. «Perché il suo obiettivo è la morte. Il nostro obiettivo è la vita. La sua arma è una bugia intricata. E le nostre armi sono la verità. Ecco perché la nostra causa è giusta. Ecco perché la vittoria sarà nostra», ha proseguitonel messaggio riportato dall’agenzia di stampa Reuters.ha lanciato anche alcuni ...