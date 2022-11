Ricardo Franco Levi presidente degli editori europei

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo aver ricoperto negli ultimi 2 anni l’incarico di viceè nominatodella federazione(Fep). Èdell’Associazione italiana(Aie) dal 2017 e commissario straordinario del Governo per la partecipazione dell’Italia come ospite d’onore aforte 2024.succede a Peter Kraus vom Cleff e guida l’associazione nei prossimi 2 anni. Come uno dei primi atti della sua presidenza,partecipa a un incontro con le associazioni dei cartai e dei tipografi per discutere del problemaapprovvigionamenti della carta e dei costi in crescita, un’emergenza a livello ...