Retroscena shock su GF Vip | “Gli sto sul ca**o” | aveva previsto già tutto

(Di venerdì 4 novembre 2022) Spuntano controversi altarini dopo l’eliminazione dell’ultima puntata: intercettata una conversazione rivelatrice prima della diretta. Durante l’ultimo prime time l’inserimento delle 6 new-entry al “GF Vip” ha oscurato il momento dell’eliminazione. Gli spettatori più attenti, però, hanno notato un dettaglio assai curioso… GF Vip (fonte youtube)Come ampiamente preannunciato da numerosi rotocalchi, Alfonso Signorini e il suo staff autoriale hanno deciso di inserire in corsa 6 nuove personalità nel reality di Canale 5. Il loro ingresso ha inevitabilmente scosso gli equilibri nel programma, deviando l’attenzione generale dall’eliminazione prevista in scaletta. A risultare sconfitta al televoto è stata la showgirl e modella venezuelana Carolina Marconi, già reduce da una precedente edizione del format. Ad anni dalla sua prima esperienza nello show, la bella sudamericana ...

Corriere dello Sport

Quello che sembrava un gesto di rispetto collettivo e condiviso ha però unclamoroso svelato da alcuni utenti sui social che erano presenti sugli spalti di San Siro per la sfida poi ...I due grandi amici hanno infatti condiviso qualchecon Variety , spiegando in che modo ... Credo sia stato un grandeper lui. C'era stata una pausa enorme e poi ha detto 'Non riesco a ... "Minacciati dagli ultras e cacciati dalla curva": retroscena shock in Inter-Samp Loredana Lecciso sta pensando di chiedere i danni a Romina Power L'indiscrezione dell'amica sconvolge il web. Scopriamo nel dettaglio di ...Nel divorzio Totti Ilary borse e Rolex sono protagonisti. Nuove indiscrezioni rivelano i retroscena del mistero delle borse di Ilary Blasi, rubate ...