Patrizia Rossetti | lite con un vip | “Se non mi dai i soldi ti denuncio”

Leggi su biccy

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tra i sei nuovi gieffini c’è anche Sarah Altobello, che dopo la puntata di ieri del GF Vip ha iniziato a socializzare con i coinquilini. La sosia non ufficiale di Melania Trump si è appartata a parlare cone le due hanno scoperto di avere un conoscente in comune, il manager della pugliese, Tony Toscano. La Altobello ha spiegato che l’uomo sarebbe innamorato di lei. “Sì Tony Toscano, uno che mi vuole. Lui è la mia confort zone. Gli uomini mi hanno sempre tradita e trattata male. Lui c’è sempre, ma mi sento come se sono oppressa, però gli voglio bene è un amico. Lui però non mi vede così. Non è cattiveria, ma sono sincera, mi sento pressata. Non capisce, io gli dico che gli voglio solo bene. Capisco benissimo che può essere innamorato. Certo, devo dire che ha fatto molto per me nel lavoro, ma voglio restare un’amica. Tra noi ci sono ...