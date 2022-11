Oriana Marzoli | in Spagna ha già abbandonato due reality

(Di venerdì 4 novembre 2022)come Flavia Vento Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 e nel corso della diretta a varcare la porta rossa sono stati ben 6 nuovi Vipponi. Tra essi anche, nota influencer spagnola, che in queste ore è già finita al centro dell’attenzione. Non tutti L'articolo proviene da Novella 2000.

Tempi duri per Antonella Fiordelisi nella casa del Gf Vip: l'influencer non ha preso bene l'arrivo in casa di Micol Incorvaia e. La liaison tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stava rendendo più leggera la permanenza al Gf Vip dell'influencer. Alfonso Signorini ha deciso, però, di metterla in ...Ottima la scelta di Edoardo Tavassi, al quale si aggiungono Micol Incorvaia - già protagonista di un acceso battibecco con Antonella Fiordelisi - Sarah Altobelli,, Luciano Punzo e Luca ...Oriana Marzoli subito nel mirino della concorrente del reality show: "Ha iniziato con il piede sbagliato" Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del ...Dopo la fine della puntata di ieri sera del Gf Vip, Luca Salatino parlando con il nuovo coinquilino si è lasciato andare e ha rivelato ...