Milan-Inter | Sala svela le tempistiche del nuovo San Siro | la decisione

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 4 novembre 2022) In occasione della cerimonia del 4 novembre, il Sindaco dio Giuseppeha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alledella costruzione del“San”. MiIan estanno lavorando da tempo con il comuneese affinché tale progetto parta al più presto. SanStadioSan, le parole diQueste le parole diriportate da Calcio e Finanza – “In Consiglio comunale, per decidere sullo stadio, penso che andremo fra un anno. Questa storia dello stadio è talmente tribolata e il mio intendimento è fare un passo alla volta”. “Il prossimo sarà quello di ricevere, il 18 novembre, il risultato del ...