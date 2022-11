“Me ne vado” GF 7 Vip | il concorrente in lacrime nella notte | a un passo dall’addio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) GF Vip 7, George Ciupilan in crisi: succede durante la puntata di ieri nel corso della quale è stata eliminata Carolina Marconi. A scatenare il pianto di George, che a questo punto potrebbe decidere di lasciare la Casa o di andare in cerca di un chiarimento, alcune notizie arrivate su Matteo Diamante, ex di Nikita e forse ora anche ex amico. Diamante, nel dettaglio, ha detto di essere rimasto deluso dal comportamento di George. “Ha detto che ‘mi conosce’ e che sono un amico in comune con Nikita. Ma ragazzi stiamo per caso scherzando? La verità è che io e lui abbiamo passato gli ultimi 3 anni di vita insieme”. “Eravamo come fratelli, era il mio fratellino e guai a chi me lo toccava. Siamo diventati i fratelli che non abbiamo mai avuto. Prima di entrare gli dissi: “Guarda che noi siamo fratelli e ci vogliamo bene ma lei è la mi ex storica e fidati che potresti innamorarti è ...