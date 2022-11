Matteo Diamante contro Nikita | non ci sta | “Mi hanno fatto passare come uno stalker”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 3 novembre, si è parlato del rapporto trae George e del loro avvicinamento. E si è parlato anche del discorsodal giovane tiktoker che ha spiegato che al momento non se la sente di pensare aqualcosa di diverso visto che lei è stata legata a un amico, una persona che conosce molto bene. Questa persona è l’ex ragazzo di( stiamo parlando di una relazione finita da anni). E’, con il quale George, viveva mesi fa. Per questo morivo ilsi è infuriato sui social, non tanto per il rapporto conma persia stato definito da George.parla del giovane vipponedi un ...

Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato a George Ciupilan e Nikita Pelizon le parole di una persona che fa parte della loro vita. Ex fidanzato della gieffina e grande amico di George,ha pubblicato alcune storie dove si lamentava soprattutto di certi comportamenti di Ciupilan. Durante la puntata Nikita è stata dura con il suo ex: ' Non voleva che uscissi o ...Un fraintendimento ha causato un caos nella casa del Grande Fratello Vip . Qualche giorno faha pubblicato diverse storie dedicate all'amico George Ciupilan . L'ex naufrago si è detto deluso dal gieffino, che considera come un fratello: ' Ha detto che 'mi conosce' e che sono ...L’ultima puntata del GF Vip 7 ha regalato diversi colpi di scena, primo fra tutti l’ingresso di Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria che ha mandato su tutte le furie Antonella Fiordelis ...George Ciupilan dopo la puntata del Grande Fratello Vip è particolarmente in crisi per le parole dette su di lui da Matteo Diamante, che ha parlato ...