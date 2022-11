La nuova squadra di Nibali | 23 | corridori | 7 italiani nella Q36 5

(Di venerdì 4 novembre 2022) Nemmeno il tempo di riposarsi, che Vincenzo"torna in sella". O quasi. Il Pro team Q36.5, infatti, ha scelto lo Squalo dello Stretto come nuovo consulente tecnico e ambassador del brand, con il ...

Nemmeno il tempo di riposarsi, che Vincenzo Nibali "torna in sella". O quasi. Il Pro team Q36.5, infatti, ha scelto lo Squalo dello Stretto come nuovo consulente tecnico e ambassador del brand, con il ...... competenza, talento e grande ambizione; qualità presenti in tutti grandi professionisti che formano la" ha dichiarato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia. "Questa...A Barbara Bontempi lo sviluppo del business nazionale e locale e della strategia digitale della nuova Media Platform Piemme SpA, la concessionaria pubblicitaria di Caltagirone Editore, consolida la sq ...Gennaro Sangiuliano, nuovo Ministro alla Cultura nel Governo Meloni, ha svelato la sua fede calcistica nel corso di un'intervista ...