La campagna Claim Your Space di Wondershare diventa la cassa di risonanza delle donne | raccontate la vostra storia per ispirare ed essere sovvenzionate

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 novembre 2022) Per ognicondivisa,donerà 5 USD a Step Up e Dress for Success, le organizzazioni non-profit che supportano ledi qualsiasi età. VANCOUVER, BC, 4 novembre 2022/PRNewswire/Con grande entusiasmoannuncia il lancio ufficiale della. L'obiettivo dellaè semplice:vuole celebrare leche rivendicano il loro spazio e consente loro di condividere le proprie storie ispiratrici con il mondo. Per raggiungere questo obiettivo,ha collaborato con Step Up Women's Network e Dress for Success per creare unache mira a migliorare la condizione...