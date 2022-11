In carcere i due “gretini” che vandalizzarono il capolavoro di Vermeer per… difendere l’ambiente video

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sono stati condannati a due mesi di reclusione, di cui uno sospeso, i due “” attivisti per il clima che giovedì scorso hanno imbrattato il celebre quadro ‘La ragazza con l’orecchino di perla’ di Johannesesposto al museo Mauritshuis di L’Aja, la capitale dell’Olanda. Il giudice non ha accolto la richiesta della procura che era di quattro mesi. I due “” seguaci della leader degli ambientalisti I due attivisti “”, con indosso magliette con la scritta Just Stop Oil, si erano avvicinati al quadro e uno di loro aveva provato ad incollarsi con la testa al vetro che proteggeva la famosa opera d’arte, senza peraltro riuscirci. L’opera non ha riportato danni, mentre la cornice ed il muro vicino sono stati leggermente danneggiati. Il terzo arrestato, che aveva lanciato zuppa di pomodoro contro il ...

Polizia Penitenziaria

Siamo tornati a casa che eravamopersone diverse da quelle uscite poco prima". Catia, che ha 38 ...ma penso che dopo tre morti e un ragazzo gravissimo in ospedale per lui sarebbe giusto il".A., il quarantenne finito inper tentato omicidio, dopo aver lanciato la figlia dianni dalla finestra di un bagno di servizio, dal terzo piano di casa. Il personale del Comune ha già ... Carcere Minorile Roma: fermati due uomini che portano droga al colloquio col fratello detenuto Genova – «Per questa vicenda mi sono rovinato la vita. Sono finito in carcere. È il posto sbagliato per una persona come me». Evaristo “Evi” Scalco, il maestro d’ascia di 63 anni accusato dell’omicidi ...Una realtà complessa, ricca di criticità ma anche di risorse, che potrebbe diventare modello nazionale per le altre carceri del Paese. Eccolo il ministro della Giustizia Carlo ...