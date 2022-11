Il Paradiso delle signore trama 4 novembre | Salvatore prende una decisione inattesa

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ladella puntata del 4delrivela chearriverà are unainaspettata per quanto riguarda il rapporto tra Anna e Quinto. Il ragazzo è rimasto così scosso dal ritorno dell’uomo, al punto da spiazzare tutti, specie Anna. In merito a Umberto, invece, il commendatore si vedrà costretto L'articolo proviene da KontroKultura.

... col risultato che oggi ci troviamo in circolazione gente come Tommasoo gli Psicologi. ... è unacose più brutte che mi siano capitate sotto orecchio negli ultimi tempi, e di cagate ne ...... il pomeriggio Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.550.000 spettatori (15.9%); Rai Uno: Ilsignore ha intrattenuto 1.777.000 spettatori (21%); Rai Uno: La Vita in Diretta ...La puntata MTV Generation ha portato puro spettacolo sul palco del secondo live di X Factor 2022: la celebrazione di questo decennio incredibile ...Arriva una clamorosa anticipazione su ciò che accadrà oggi ne Il Paradiso delle Signore, la soap opera tutta italiana che va in onda in Rai ...