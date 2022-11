Giorgetti “Pronti a fronteggiare i rischi di recessione”

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo consapevoli che fare previsioni a lungo termine può essere esercizio di pura accademia, ma siamodiche da più parti vengono evocati e che, ahimè, potrebbero toccare anche l'economia italiana. Molto dipenderà dal prezzo dell'energia, le previsioni per il futuro non sono ottimistiche a fronte di un calo del prezzo del gas”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, al termine del Cdm che ha approvato la Nadef. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

Il Fatto Quotidiano

... Giancarlo, che sottolinea: 'siamo consapevoli che fare previsioni a lungo termine in questo momento può essere un esercizio di pura accademia e siamoa fronteggiare i rischi di ...2022 - 11 - 04 20:57:28: "a fronteggiare rischi recessione" 'Siamo consapevoli che fare previsioni a lungo termine in questo momento può essere un esercizio di pura accademia e siamo ... Governo, Giorgetti: “Siamo pronti a fronteggiare i rischi di recessione che potrebbero toccare il… L'entità della Manovra 2023 viene stimata in circa 21 miliardi di euro. In particolare, il premier Giorgia Meloni annuncia che sono stati "liberati, grazie all'extragettito dell'Iva e a un terzo trime ...ROMA (ITALPRESS) – “Siamo consapevoli che fare previsioni a lungo termine può essere esercizio di pura accademia, ma siamo pronti a fronteggiare i rischi di recessione che da più parti vengono evocati ...