Economia | Imperiale | Alleanza tra Campania Dih | Tim e Google

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Siamo nel pieno di una trasformazione del modo stesso di fare business. La digitalizzazione è una questione molto complessa, esistono tante soluzioni e non una sola. Il cloud è tra le tecnologie prioritarie perché costituisce la premessa per ogni altra innovazione non solo in azienda ma anche nella pubblica amministrazione, per il beneficio di tutti”. Così Edoardo, amministratore delegato delDigital Innovation Hub, in occasione dell’incontro “The Cloud Economy”, promosso daDih in collaborazione con Tim a Palazzo Partanna, presso Unione Industriali Napoli. Il settore legato al Cloud chiuderà l’anno con un giro d’affari che supera 4,5 miliardi di euro, con una crescita del 18% anno rispetto al 2021 e con un coinvolgimento sempre maggiore, in futuro, di Pmi e PA. L’incontro, organizzato nell’ambito delle ...