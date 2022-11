Daniele Dal Moro in 4 anni ha baciato solo una ragazza | la confessione

... ma bisogna ammettere che non è tutta colpa sua: come sarebbe stata la sua performancevivo ... un destino toccato anche a Salirò diSilvestri. Tra i concorrenti meno a fuoco della serata c'......8 al 12 dicembre spazio al Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile e27 al 30 dicembre all' Under 17. "Siamo soddisfatti per la riuscita dell'evento " sottolineano Mario Caputo e...L'A4 è rimasta chiusa dal momento dell'incidente e fino a mezzanotte e mezza ... Più tardi invece, verso le 2 di giovedì, a San Daniele del Friuli lungo via Nazionale, nel tratto in cui transita la ...Venerdì 11 novembre, presso il PUMA Flagship Store di Singapore, si terrà uno speciale Meet&Greet con la leggenda Daniele Massaro organizzato dal Club in collaborazione con PUMA, partner di lunga data ...