Il Sole 24 ORE

Primo incontro tra i leader die Uil con la ministra del lavoro del nuovo governo, Marina Calderone. Tre le "emergenze" da affrontare entro la fine dell'anno, indicate dai sindacati: scongiurare lo scalone delle legge ...Al termine della riunione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e i segretari generali die Uil sul decreto anti - rave, su cui nei giorni scorsi si sono sollevate perplessità sul raggio d'azione, il neo inquilino del Viminale ha affermato che "in sede parlamentare" appoggerà "... Cgil, Cisl e Uil: le emergenze sono salari, pensioni e sicurezza - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Cambierà il reato sui "raduni pericolosi" ideato a seguito del rave di Modena. «Ho accettato subito la richiesta di incontro dei leader confederali per il ruolo ...