Antonino e Giaele | pubblico GF Vip 7 incredulo | il video che li mette nei guai

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022)si sono avvicinati sempre di più in queste ultime settimane al GF Vip 7. Al punto da nascondersi dalle telecamere per ritagliarsi dei momenti in privato, per esempio sotto le coperte o in una ‘capanna’ improvvisata in giardino. Poi lunedì scorso, dopo la puntata, un primo allontanamento tra i due vipponi. È successo quando l’influencer ha capito che il marito Brad sta reagendo a questa complicità. Giovedì sera, poi, la lettera di lui che ha mandato in crisi: è finita in lacrime ascoltando le sue parole, anche se il messaggio si è comunque concluso con una dichiarazione d’amore. Leggi anche:De Donà, finalmente il marito al GF Vip 7: in crisi e lacrime, ilche scatena i fan GF Vip 7 In queste ore, un ...