Allegri lancia Barbieri | il 2002 soffiato all'Atletico che la Juve vuole blindare

Sprint e Sport

Un premio che non si aspettava nessuno quello dato a Massimilianoal classe 2002 di Gambolò (paese in provincia di Pavia), cresciuto nelle giovanili del Novara fino a debuttare in prima ......numerose perplessità sul mercato e sulle strategie portate avanti dae dalla società. Ci va giù duro Sandro Sabatini, giornalista di 'Sport Mediaset', che ai microfoni di 'Radio Radio'... Allegri lancia contro Mbappè e Messi il 2002 da cui ogni giovane dovrebbe prendere esempio Iling-Junior brilla in prima squadra e lancia messaggi alla Juve per il futuro: scatta il piano per il rinnovo ...La Juventus prova a galleggiare nel mare in tempesta dopo l'eliminazione dalla Champions. Intanto lancia la sfida al Napoli ...