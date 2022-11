Web Summit 2022 | la BEI sosterrà l' espansione di Izicap

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) NIZZA, Francia, 3 novembre/PRNewswire/La BEI investirà 15 milioni di euro inconsentendo a questa PMI specializzata nel fintech di sviluppare e commercializzare un software di fidelizzazione per i piccoli commercianti, affinché possano rilanciare la crescita delle proprie attività in Europa. Il nuovo investimento in venture debt della BEI nell'ambito del programma "Innovation and Digitalisation Growth Finance" della banca consentirà adi accelerare l'innovazione dei prodotti, assumere nuovo personale e ampliare la propria presenza sui mercati europei. Inoltre, l'aiuto della BEI consentirà all'impresa fintech di ampliare le proprie partnership mondiali e locali. Intervenendo al "signature event" del Webdi Lisbona, il vicepresidente della BEI Ricardo Mourinho Félix ha dichiarato: «La BEI è ...