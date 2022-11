Ultime Notizie – Nordcorea | ira Pyongyang | “Da Usa e Sudcorea terribile errore”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Una scelta “molto pericolosa” e un “”. Cosìha definito la decisione della Corea del Sud e degli Stati Uniti di prorogare le esercitazioni aree su larga scala ‘Vigilant Storm’ mentre resta alta la tensione nel Mar del Giappone per i continui lanci di missili balistici da partena. “È una scelta molto pericolosa e falsa. La decisione irresponsabile di Stati Uniti e Corea del Sud sta spingendo la situazione attuale causata da atti militari provocatori delle forze alleate verso una fase incontrollabile. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud capiranno chehanno commesso”, ha detto Pak Jong Chon, segretario del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, in una dichiarazione citata dall’agenzia di stampa ufficiale ...

