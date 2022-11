Globalist.it

Arturo, coordinatore diUno, nella newsletter del partito ha dato appuntamento alla manifestazione per la pace del prossimo 5 novembre a Roma. 'Da otto mesi la guerra è tornata nel cuore dell'...Così Arturo, coordinatore diUno. Scotto (Articolo Uno): “La Pace prima di tutto, ci vediamo in piazza a Roma” Arturo Scotto: "Cresce sempre di più nei popoli europei l'incubo di una escalation nucleare che non è più un tabù, persino nel discorso pubblico dei leader internazionali".Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Da otto mesi la guerra è tornata nel cuore dell Europa, mietendo lutti e riaprendo ferite antiche tra i popoli. L aggressione di Putin all Ucraina ha isolato la ...