Salvini incontra gli ingegneri | avanti tutta per il ponte sullo Stretto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ilsi farà e il governo è già al lavoro per raggiungere questo obiettivo. Nonostante ci sia chi non ci crede, come Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, che lo ritiene un "miraggio". Questa grande opera, in grado di unire Calabria e Sicilia, è un pallino fisso di Matteo. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile hato una delegazione del Consiglio Nazionale degli. L'appuntamento segue l'intervento dial congresso Cni celebrato venerdì scorso. Sul tavolo, tra le altre cose, fanno sapere fonti vicine a, il nuovo codice degli appalti, la necessità di semplificare le norme, l'energia nucleare e, appunto, il...