Renzi | ' Se fossi segretario Pd chiamerei Moratti'

(Di giovedì 3 novembre 2022) - 'Non posso accettare che i provvedimenti ideologici del governo dei no vax infici il mio lavoro in Lombardia. Laha fatto un'operazione politica culturale molto interessante. Non la ...

Agenzia ANSA

Se ioil segretario del Pd chiamerei la Moratti e direi andiamo insieme, per vincere le elezioni in Lombardia. Ma il Pd di Letta non ha voglia di vincere' ha dettoall'Aria che Tira....e "sesegretario del Pd chiamerei di corsa la Moratti e le direi andiamo insieme, se il Pd avesse voglia di vincere le elezioni, ma il Pd di Letta voglia di vincere...". Così Matteoa l'... Moratti: Renzi, se fossi nel Pd la chiamerei di corsa - Ultima Ora Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira ... “Secondo me c’è una alternativa anche in Lombardia. Se fossi il segretario del Pd chiamerei di corsa Moratti e le direi, andiamo insieme. Se il Pd avesse ...La Moratti “ha fatto una cosa di grandissimo rilievo. Lei dice, non posso accettare che provvedimenti ideologici inficino il mio lavoro in Lombardia. Non sta lanciando una candidatura ma una operazion ...