Globalist.it

E proprio in questa direzione vanno le parole di Matteo, che ha fiutato il colpo, a La7. "Ciò che ha fatto Letizia Moratti è un fatto di grandissimo rilievo: rompe con la destra non per una sua ...... che si chiami Meloni, Letta, Conte,o Draghi. Quel discorso non l'ho capito, penso che lo ... Crosetto giàil trionfo di Fratelli d'Italia: numeri da urlo Per Crosetto ci potrà essere un ... Renzi pregusta lo sgambetto: “Moratti Fossi il segretario del Pd la chiamerei di corsa…” Matteo Renzi: "Ciò che ha fatto Letizia Moratti è un fatto di grandissimo rilievo: rompe con la destra non per una sua antipatia ma dice che non può accettare provvedimenti ideologici che inficino il ...