Rave | gli sfacciati dello “Stato di polizia”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 3 novembre 2022) Uno a zero, palla al centro. Se mai lo scopo del primo Consiglio dei Ministri fossequello di fare andare in tilt la sinistra, di assestarle un colpo e farla reagire nel più scontato e prevedibile dei modi, l’obiettivo potrebbe dirsi raggiunto in pieno. Che loabbia deciso di evitare che iparty siano organizzati clandestinamente, senza preavviso, sul nostro territorio, che delle proprietà private siano prese d’assalto e che i terreni e i posti occupati abusivamente siano alla fine lasciati in unonon troppo dissimile da quello in cui la leggenda vuole che Attila lasciasse i posti in cui passava, è una decisione tanto semplice e banale che in unonormale non ci sarebbe nemmeno bisogno di motivarla. Noi stessi avevamo protee molti cittadini si erano ...