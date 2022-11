Probabili formazioni Feyenoord Lazio | le scelte di Sarri

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Questa sera laaffronterà ilin una sfida decisiva per il passaggio del girone. Ecco leQuesta sera laaffronterà ilin Olanda in una sfida decisiva per le sorti del girone di Europa League. Di seguito riportiamo ledel match.(4-3-3) – Bijlow; Pedersen, Trauner, Rasmussen, Hancko; Timber, Geertruida, Kokcu; Szymanski, Danilo Pereira, Dilrosun. All. Slot.(4-3-3) – Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Romero, Felipe Anderson, Zaccagni. All.. L'articolo proviene da Calcio News 24.