Milan-Salisburgo | Maldini | “Sarebbe bello incontrare il Real di Ancelotti”

...è tornato a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League Il passaggio agli ottavi di Champions League dopo 9 anni di assenza e l'averlo fatto con un entusiasmante 4 - 0 sul...... Stefano Pioli La Gazzetta dello Sport esalta Stefano Pioli: il merito della vittoria delsul, in Champions League , è soprattutto suo. 'Però, ancora una volta, il vero protagonista ...Milan, serviva una prestazione degna di nota e che facesse scordare la brutta sconfitta in campionato: San Siro è stato accontentato. Il Diavolo di Stefano Pioli chiude il proprio girone di Champions ...Torna in Italia l'ex attaccante della Fiorentina Mario Gomez, attuale direttore tecnico della Red Bull, e lo fa per Milan-Salisburgo, rilasciando le seguenti ...