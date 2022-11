Le norme su rave e carcere ostativo svelano la concezione autoritaria del diritto di Nordio

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 3 novembre 2022) Le grandi polemiche intorno al varo della norma che punisce con pene fino a sei anni «l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica» (già l’intestazione da mattinale questurino denota l’improba fatica sintattica oltre che giuridica, bastava porre l’aggettivo pubblici una sola volta alla fine) sono state accompagnate da manifestazioni di pubblico stupore per le prime mosse del neo guardasigilli Carlo, stimato garantista ed ex magistrato. Fioriscono fantasiose leggende intorno al liberale tenuto prigioniero nelle segrete di via Arenula dai bravi dell’estrema destra Andrea Del Mastro Delle Vedove e Andrea Ostellari, come il Benito Cereno di Herman Melville, capitano apparente di un vascello sequestrato e guidato segretamente dagli schiavi liberatisi dai ceppi di una forzata adesione alla ...