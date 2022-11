LA NAZIONE

Dopo l'annuncio di Martine Rose come guest designer, gli organizzatori hanno reso noto che ancheVan Essche sarà ain qualità di designer project. Lo stilista belga presenterà la ...Porterà ail suo concetto di moda fluida ed essenziale, nel corso di un evento unico nel suo genere in programma mercoledì 11 ... Firenze, Jan-Jan Van Essche è designer project di Pitti Uomo 103 - Moda - lanazione.it Porterà a Firenze il suo concetto di moda fluida ed essenziale, nel corso di un evento unico nel suo genere in programma mercoledì 11 gennaio ...Lo stilista basato ad Anversa presenterà la collezione uomo autunno-inverno 2023 con la sua prima sfilata in programma l'11 gennaio.