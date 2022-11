Finita la pacchia? Renzi imita la Meloni | Aò | Video

(Di giovedì 3 novembre 2022) Matteosi è esibito in un'zione di Giorgiaa L'aria che tira, su La7. Il leader di Italia Viva stava parlando dei primi passi mossi dalla presidente del Consiglio: “È stata molto brava con Macron, non era facile iniziare un dialogo visti i dubbi di entrambi. Lasi sta rimangiando tutto quello che ha detto finora: uno dei primi provvedimenti è stata la proroga dei navigator”. “Quante volte - ha ricordato- in aula ci aveva massacrato su questa storia? Adesso va a Bruxelles e deve dire èla. Le fanno: ‘Scusi, ma cosa significa, ci restituisce i 209 miliardi?'. E lei: ‘No, aò, mo' sto a scherzà'”. “L'zione dellaè tanta roba”, ha sottolineato la Merlino, che poi ha ...

oppure come leader del Partito dei conservatori, che urlava dai palchi come quello di Vox che in Ue era 'la' Mi auguro che ci vada con lo spirito di voler rassicurare le cancellerie ...