È in fase avanzata | Moratti smascherata | ecco chi spiffera tutto

(Di giovedì 3 novembre 2022) Scegliendo di dimettersi dalla giunta di Regione Lombardia, Letiziaha sollevato un polverone politico. Nel centrodestra c'è malumore per il suo addio, mentre nel centrosinistra si interrogano sulla possibilità di cogliere la palla al balzo e di puntare su di lei come candidata in Lombardia. A Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, si è parlato molto della decisione della. “Se l'ho sentita? Sì, questa mattina - ha svelato Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano - la sua scelta è stata sofferta. Lei avrebbe desiderato di essere candidata del centrodestra. La sua lista è ormai indi realizzazione, ci sono 12 punti programmatici, nomi di persone che lavorano sul territorio. C'è una squadra pronta ad appoggiare la candidatura di Letizia”. A ...

Metro

Un altro cantiere interno alla Pescheria, già in, riguarda la 'Fontana dei sette canali', uno dei monumenti più antichi di Catania, risalente al 1612, ma ridotto in cattive condizioni, ...... a seguito della necessitàdal Gruppo di Fratelli d'Italia, di avere il tempo necessario ... Indi prima applicazione sono previsti degli oneri pari a 500 mila euro, tenendo conto di tre ... La lista Moratti in fase avanzata. Renzi spinge ma da sinistra è un no - MetroNews Mi sembra che a questo punto non ci sia neanche bisogno di una formalizzazione». Albertini: lista Moratti in fase avanzata Tutti gli occhi adesso sono però puntati sulle mosse di Moratti. “Se ho ...Sono cominciati gli interventi di manutenzione nella galleria della storica 'Pescheria' di Catania, il mercato del pesce al dettaglio nel centro della città a pochi passi da piazza Duomo, e il restaur ...