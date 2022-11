Djokovic-Khachanov in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2022

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Novakse la vedrà contro Karennegli ottavi di finale deldi(cemento indoor). I precedenti sono 7-1 per il serbo. Quest’ultimo, però, ha perso l’unico scontro diretto proprio nella capitale francese. Era il novembre del 2018 ed il sovietico si andò ad imporre clamorosamente nell’ultimo atto in due set molto tirati. Il numero sette del mondo, nonostante questo ricordo, partirà nettamente favorito. Reduce dai trionfi a Tel Aviv ed Astana, il campione balcanico ha bagnato il suo esordio sconfiggendo in due set non semplici il bombardiere americano Cressy. Il giocatore sovietico, invece, ha prima battuto l’argentino Baez prima di faticare parecchio per avere ragione del qualificato svizzero Huesler, giustiziere del nostro ...