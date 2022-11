Volpato e Fagioli | due storie di mercato e un futuro da scrivere

La Gazzetta dello Sport

Una contraddizione che emerge chiaramente in questi giorni dedicati a Nicolòe Cristian. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...Prima, poi. Generazione Z. L'interesse e perfino l'entusiasmo suscitati dagli autori delle reti grazie alle quali Juventus e Roma nell'ultima giornata di campionato sono venute a capo di due ... Da Fagioli a Musiala, perché i giovani all’estero crescono e da noi no Ci sono club che blindano i giovani, li ritengono incedibili e poi li utilizzano con il contagocce. Una contraddizione che emerge chiaramente in questi giorni dedicati al giallorosso e al bianconero ...Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale su TMW Radio è intervenuto Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sui giovani della Juventus: “Alcuni di questi ragazzi ...