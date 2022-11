Treviso | mucche attaccano famiglia di escursionisti sul Monte Grappa | padre calpestato e trascinato per metri

...per volta per aiutare lea nutrirsi al meglio senza appesantirsi'. Leggi Tutto Leggi Meno Una volta dato l'allarme, si è messa in moto la macchina dei soccorsi: da Crespano del Grappa ()...Accerchiati e aggrediti da un gruppo di, forse spaventate e timorose che qualcuno potesse fare qualcosa di male ai vitellini. La ... In allarme anche l'elisoccorso di, nonostante meteo ...Doveva essere una gita spensierata all'aria aperta ad ammirare il panorama dalla Cima Grappa, nel Trevigiano, approfittando del Ponte di Ognissanti, ma poteva trasformarsi in tragedia per una famiglia ...Branco di mucche allo stato brado attacca una famiglia in gita sulla cima del monte Grappa. Tantissima paura per una mamma, un papà e tre figli minorenni della coppia, tutti residenti ...