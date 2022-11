Serena Autieri | chi è il marito Enrico Griselli | “Siamo uguali”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Passione alle stelle trae il. Negli ultimi mesi la coppia ha fatto notizia perché beccata due volte ad “amoreggiare” in pubblico. “fortunati – spiega l’artista campana al magazine Oggi, nel numero in edicola questa settimana – C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo”. La routine non pesa: “Riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi. Lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due”, prosegue a proposito di Giulia Tosca, unica erede della coppia (almeno per ora) nata sette anni fa. Neanche il lockdown ha messo in crisi la coppia. La convivenza h 24 è stata, anzi, un piacere. “Ah, se le raccontassi cosa non abbiamo fatto durante ...