Norma anti rave | Meloni | “Voglio rassicurare che non toccheremo il diritto al dissenso” Conte | “Lo garantisce la Costituzione”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Giorgiarivendica lae “ne va fiera”. Ma al tempo stesso ci ha tenuto ache il governo “non toccherà ilalla libera espressione di”. Una precisazionestata dal leader del Movimento 5 stelle Giuseppe: “Presidente”, ha scritto su Facebook, “non servono le sue rassicurazioni via social sul fatto che il suo governo non toccherà ildei cittadini a riunirsi e manifestare. C’è già laa fornire questa garanzia, non è una concessione del premier di turno”. La presidente del Consiglio è intervenuta su Facebook dopo che, in seguito all’approvazione del provvedimento, sono iniziate le proteste. Addirittura ...

La- rave varata dal governo 'tutela i beni giuridici dell'incolumità e della salute pubblica, nel momento in cui questi beni sono esposti ad un pericolo. Essa non incide, né potrebbe incidere ...2022 - 11 - 02 18:54:06 Nordio:rave non incide su diritti libera espressione del pensiero La- rave varata dal governo 'tutela i beni giuridici dell'incolumità e della salute ...La presidente del Consiglio ha risposto con un post su Facebook alle polemiche per il provvedimento che colpisce i rave. E ci ha tenuto a rassicurare che non sarà toccata la libertà d'espressione. Il ...E quindi il primo campo che ha scelto per la sua esibizione di esordio a Palazzo Chigi come madrina della libertà è stato quello sanitario, decidendo di cavalcare l’insofferenza degli italiani per le ...