Non piace neanche alla maggioranza Casini sul decreto anti-rave

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 novembre 2022)suiparty nell'occhio del ciclone. Veronica Gentili ne ha parlato durante la puntata di "Controcorrente" in onda il 2 novembre su Rete4. Ospite in studio è stato Pier Ferdinandoche ha sottolineato la necessità di modificare il testo con l'aiuto del Parlamento. In particolare nelle parti che riguardano il numero dei partecipe le pene associate al reato. "Ilsuiparty è stato controfirmato dal Capo dello Stato e sarà discusso anche dal Parlamento - ha detto- Ilva modificato sostanzialmente perché ci sono diverse cose che non vanno. Non lo dice solo il Pd ma anche metà Forza Italia e vari esponenti delladi governo. Le pene sono eccessive e ...