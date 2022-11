Nadal-Paul oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Rafaelsfiderà Tommynel secondo turno deldi. Se escludiamo la breve apparizione in quel di Londra per giocare il doppio con l’amico e rivale Roger Federer in Laver Cup, per il campione maiorchino si tratta di un ritorno alle competizioni dopo quasi due mesi.manca infatti sul circuito dalla sconfitta contro Frances Tiafoe agli Us Open, e nella capitale francese cercherà di riprendere il ritmo partita in vista dell’appuntamento con le Atp Finals. In entrambi i casi si tratta di tornei in cui storicamente non ha mai brillato, e già questo esordio contro Tommypotrebbe nascondere diverse insidie. Lo statunitense gioca bene ovunque e, come detto, lo spagnolo quando rientra dopo un ...