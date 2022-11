Milano | la periferia rinasce anche con il coding

(Di mercoledì 2 novembre 2022) A San Siro,di, un gruppo di giovani motivati ed entusiasti ha fondato l’associazione Tech7 per «sviluppare le capacità imprenditoriali dei ragazzi e delle ragazze», come dice Omar Garzillo, 29 anni, appassionato di tecnologia e innovazione. Si parte con un corso didal quale nasceranno opportunità di lavoro e di riscatto sociale in un quartiere che è «il più giovane della città mail meno frequentato dai milanesi». L’obiettivo è contribuire a trasformare unaproblematica, dove il disagio è evidente, e creare un circuito virtuoso che avvicini le diverse anime del quartiere, sviluppando il senso di comunità. Tutto è pronto, mancano i finanziamenti: per questo è stata attivata una campagna di crowfunding. Lo spazio OFF Campus del Politecnico di ...

Corriere Milano

... tranquillo nella sua romanità, rispose: " Beh, certo, è vero: afunziona tutto bene, ma... ... Luigi Proietti, detto Gigi, era nato al Tufello , nellaromana del dopoguerra, tra case ...'Tra il 1998 e il 2001 è stato assessore per lae la sicurezza del comune di. Ecco, oggi tra sparatorie nei centri commerciali e baby gang, la situazione è degenerata. Cosa serve o ... L'esodo dei milanesi dal centro verso la periferia: «Uno su tre pronto a cambiare casa» Mistero, per il momento, circa un uomo ritrovato morto nell'estrema periferia sud-est di Milano. La segnalazione al 118 è arrivata verso le due di mercoledì notte. I sanitari sono arrivati in via Sant ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...