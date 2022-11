Lutto nel mondo della F1 | morto Mauro Forghieri | artefice dei successi Ferrari di Niki Lauda

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ildello sport eFormula 1 piangono la scomparsa dell’ingegneredelle vittorie di. Questa mattina si è spento ad 87 anni, nella sua casa di Modena, l’ingegnerea lungo collaboratore stretto di Enzoe capo tecnicoscuderia di Maranello nell’epoca d’oro di, epoca in cui la casa del “Cavallino Rampante” vinse 7 mondiali costruttori di fila, diventando una delle scuderia di punta di tutto il circuito. Laureatosi nel 1959,venne assunto dal reparto corsedue anni più tardi e venne assegnato allo ...

... Reutemann o andando indietro a John Surtees , con cui vinse1964 il primo dei sette mondiali con la Ferrari (mitica la sua 312 T di Lauda del 75, iridata anche77). Fu assunto da Enzo ... Lutto in casa Ferrari e nel mondo della Formula 1. È morto a Modena, all'età di 87 anni, Mauro Forghieri, ingegnere a lungo nella scuderia del Cavallino e stretto collaboratore di Enzo Ferrari.