Lukaku allarme Mondiale | vola in Belgio con l' ok dell' Inter | pronte terapie ed esami

Romeluha lasciato l'Italia per raggiungere il Belgio, dove verrà curato dallo staff medico dei Diavoli Rossi. La ricaduta dopo la partita contro la Sampdoria ha infatti allarmato l'attaccante dell'...Dumfries 6,5 - Piccolonel riscaldamento che non lo frena: sali e scendi sulla fascia senza ... Un paio di spunti interessanti, senza però lasciare il segno (685,5 - Entra con la gara ...Romelu Lukaku vola in Belgio dopo il nuovo stop muscolare. Si è fermato ancora Big Rom, che non ci sarà contro la Juventus e rischia di tornare solo nel 2023 (difficile il recupero per la 15a con l’At ...Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro il Bayern Monaco: "Lukaku ha avuto un risentimento.